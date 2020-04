Actrice Nathalie Meskens heeft voor het eerst voor de camera gereageerd op haar kersvers moederschap. “Jammer dat mijn eigen moeder haar niet eens kan vasthouden”, klinkt het.

Vorige week werden Nathalie Meskens en haar partner Nadim de trotse ouders van een dochtertje, Lima. De 37-jarige ‘Gina & Chantal’-actrice vertelde in ‘Blijf in uw kot!’ hoe het intussen met haar gaat. “Versleten, kapot”, grapt ze. “Nee, het lukt best wel. Ik denk dat ze mij momenteel tijdens de lockdown wat spaart, maar dat daarna de hel nog wel losbarst”, lacht ze.

Baas in huis

De Antwerpse presentatrice heeft al gemerkt dat Lima enkele duidelijke trekjes van haar heeft. “Zij is duidelijk de baas in huis. Als ik een douche wil nemen, heeft zij zoiets van: ‘ik denk het niet’. Ze trekt op dat gebied zeker op haar moeder”, knipoogt ze.

Rustig blijven

Door de coronacrisis moet ook Nathalie zoveel mogelijk binnen blijven, al lukt haar dat voorlopig goed. “Ik zit wel goed in die bubbel, maar als het nog lang gaat duren, krijg ik het misschien lastiger. Ik probeer daar heel rustig onder te blijven, en het is wel een voordeel dat we niet in de stad wonen. Maar zij eist zoveel aandacht en liefde op dat je soms vergeet wat er daarbuiten gebeurt”, klinkt het.

Facetimen

Een nadeel is wel dat ze Lima niet op een ‘normale’ manier kan voorstellen aan haar familie en vrienden. “We houden hen op de hoogte via filmpjes. Ik vind het wel jammer dat bijvoorbeeld mijn eigen moeder haar niet eens kan vasthouden”, besluit ze.

