De Amerikaanse soulzanger Bill Withers is op 81-jarige leeftijd overleden. Withers stierf maandag in Los Angeles aan een hartprobleem, zo blijkt uit een mededeling van de familie aan het Amerikaanse nieuwsagentschap Associated Press.

“Wij zijn gebroken door het verlies van onze geliefde echtgenoot en vader. Een man die graag op zichzelf was, maar me zijn poëzie en muziek kon de mensen wou verbinden. Zijn muziek zal voor altijd voortbestaan. We bidden dat zijn muziek in deze moeilijke tijden troost biedt.”

Bill Withers is bekend van klassieke soulnummers als ’Ain’t No Sunshine’, ’Lean On Me’ en ’Grandma’s Hands’.