Nu voldoende fans van de Ketnet-reeks W817 een ticket in voorverkoop kochten, kan de eerste W817-film ‘8eraf’ gedraaid worden. Dat maakte MNM-dj Peter Van de Veire vrijdagochtend bekend tijdens zijn ochtendshow.

De cast van de komische jongerenreeks lanceerde enkele weken terug een oproep bij de radiozender, om tickets te kopen voor de film. Enkel als 50.000 fans tussen 4 maart en 4 april een ticket zouden kopen, zou de financiering om de film te draaien rond geraken.

De oproep vond gehoor, want tot nu toe werden al bijna 49.000 tickets verkocht. De resterende tickets blijven in verkoop staan zolang de voorraad strekt. De film zal enkel te zien zijn voor de fans die een van de 50.000 tickets konden bemachtigen, in de zalen van Kinepolis.

Samen op kot

W817 liep van 1999 tot 2003 op Ketnet, maar wordt tot op vandaag nog herhaald. Het gaat over jongeren die samenwonen in een studentenhuis. In de film is de originele cast 20 jaar ouder, en zien ze elkaar na jaren terug op het huwelijksfeest van tech-geek Carlo.

Jenne Decleir (Carlo), Govert Deploige (Steve), Kadèr Gürbüz (Birgit), Britt Van Der Borght (Zoë), Danny Timmermans (Tom), Aron Wade (Akke), Machteld Timmermans (Ellen) en Aagje Dom (Jasmijn) spelen de hoofdrollen in de film. Het scenario is geschreven door Bram Renders en Bart Vaessen, die samen met Steve De Wilde de bedenkers van de originele reeks zijn. Pietje Horsten keert terug als regisseur en maakt daarmee zijn bioscoopdebuut.