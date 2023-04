Valerie De Booser poseert in zomerse outfit: “Mooi!” (foto)

Op Instagram weet Valerie De Booser haar fans weer te verbazen.

Met zo’n 140.000 volgers doet ze het lang niet slecht op het populaire sociale netwerk. En dan drukken we ons uiteraard weer zacht uit. Valerie De Booser deelt dan ook geregeld nieuwe beelden met haar trouwe fans. Zo plaatste ze recent onderstaande foto op haar pagina. “Craving the summer heat and beats🌞🎶”, plaatst ze bij het prentje. Daarop zien we de dame in zomerse outfit genieten van een leuke tijd.

“Mooi!”

Haar volgers zijn er als de kippen bij om lovend te reageren. “Mooi”, klinkt het. “Stijlvol”, gaat het verder. “Leuke foto”, besluit een laatste fan van Valerie De Booser nog. Hoog tijd, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen.