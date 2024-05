Valerie De Booser poseert in mooie jurk: “Prachtige foto’s!”

Op Instagram weet Valerie De Booser haar fans weer te verbazen.

Met meer dan 140.000 volgers doet Valerie het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.<:p>

Het gaat hier om enkele vakantiefoto’s van een tijdje geleden. “It doesn’t matter where you’re going, it’s who you go with that makes it fun”, geeft ze er als uitleg bij. Op het eerste prentje zien we Valerie De Booser poseren in een prachtige jurk. En ook haar fans zijn duidelijk onder de indruk van wat ze te zien krijgen.

“Prachtige foto’s!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Prachtige foto’s”, klinkt het. “Ik vind u zo mooi met die jurk”, gaat het verder. “Nice”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Valerie De Booser juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.