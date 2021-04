‘Lisa’-actrice Tinne Oltmans kreeg onlangs de vraag van een fan of ze zwanger was. Daar had de ze een pasklaar antwoord op.

De 28-jarige actrice en zangeres Tinne Oltmans deelde enkele dagen geleden een foto van een baby op Instagram Stories. “Verliefd!”, schreef ze erbij. Wellicht ging het om een kindje van vrienden van haar, al had een grote fan van haar dat niet meteen begrepen. “Is dat jouw kindje? Was je zwanger, nee toch?”, vroeg ze haar via een bericht.

“Help!”

Tinne deelde een screenshot van het bericht op Instagram. “Help! En nee. Maar dank u voor de rest”, lacht ze. De actrice heeft sinds 2015 een relatie met ‘Ghost Rockers’-acteur Juan Gerlo (30).

Instagram Stories / @tinneoltmans

Het bericht Tinne Oltmans antwoordt op onverwachte vraag van fan: “Was je zwanger?” (foto) verscheen eerst op Metro.