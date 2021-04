Sebastiana Istrate, die deelnam aan het eerste seizoen van ‘Love Island’, kreeg van een fan onlangs de vraag of ze een borstvergroting had laten uitvoeren. Ze bracht meteen duidelijkheid.

Wie het eerste seizoen van ‘Love Island’ gezien heeft, herinnert zich ongetwijfeld Sebastiana nog. De 25-jarige brunette begon daar een relatie met Martin, maar toen ze terug thuiskwamen, was het al snel over & out tussen hen.

Bijgekomen

Gisteren kreeg ze van een fan een vraag over haar borsten. “Sorry voor de ongepaste vraag, maar heb jij een borstvergroting ondergaan?”, klonk het. “Nee, ik ben gewoon een beetje bijgekomen”, antwoordde Sebastiana.

Mysterieus over liefdesleven

Het is overigens onduidelijk of Sebastiana momenteel een vriend heeft, maar een tijdje geleden deed ze wel mysterieus over ‘iemand’. “Liefde is het nog niet echt, maar laten we zeggen dat ik iemand heb gevonden die me leert hoe ik een betere ik kan zijn. Iemand die me accepteert met mijn gebreken en waarmee ik me amuseer”, vertelde ze in december tijdens een vragenuurtje op Instagram.

Instagram Stories / @sebastiana.istrate

