De Mexicaanse actrice Salma Hayek krijgt de laatste tijd heel wat opmerkingen over haar borsten. Daar zit heel wat vulgaire praat tussen, al laat ze het niet aan haar hart komen. “Dat kan mij eigenlijk niets raken”, klinkt het.

Salma Hayek is gezegend met een weelderige boezem. De 53-jarige actrice uit onder meer ‘Frida’ en ‘Once Upon a Time in Mexico’ vertelde in een interview dat het bij haar lang duurde voor haar borsten begonnen te groeien. Ze werd er zelfs door gepest op school.

Gefrustreerd

Ze bad tot God voor een grotere boezem en haar gebeden werden uiteindelijk verhoord. “Als jong meisje duurde het heel lang voor mijn borsten wilden groeien. Toen lachten de andere meisjes op school mij vierkant uit, omdat ik niks had, weet je wel. En ja, dat heeft mij toen erg gekwetst. Ik raakte gefrustreerd. Ik vreesde dat er iets mis met me was. Dat ik nooit borsten zou krijgen. Op een bepaald moment ben ik dan elke avond beginnen te bidden. Ik bad letterlijk: ‘God, Jezus, ik zal een braaf meisje zijn. Altijd goed doen. Wees genadig en schenk mij een grote boezem. Tja, ik kan nu alleen maar zeggen dat mijn gebeden verhoord werden”, lezen we in TV Familie.

“Mooiste boezem van Hollywood”

Maar zelfs nu nog krijgt ze heel wat vunzige opmerkingen van internettrollen over haar boezem, al deert dat haar helemaal niet. “Ik ben heel trots op mijn stel. Kijk, er zijn die halfgare kerels achter hun computertje die het nodig vinden om platte, degoutante commentaar te geven. Maar ik las net zo goed dat ik de mooiste boezem van Hollywood heb. Wel, dat vind ik zelf ook, want ze zijn een geschenk van God. En dat is dus de enige opmerking die ik graag onthoud”, besluit ze.

