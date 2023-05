‘Thuis’-actrices genieten samen in jacuzzi: “Twee knapperds!” (foto)

Nergens beter dan thuis?

Tgoh, laat ons zeggen dat het in de jacuzzi toch ook best aangenaam kan zijn. Dat bewijzen ‘Thuis’-actrices Lynn Van den Broeck en Tine Priem nu op Instagram. De twee dames genoten samen van een ongetwijfeld gezellige tijd in het water. “Always vibin’ 🫶”, plaatste Lynn bij het prentje. En de vele fans van de twee actrices? Die zijn er snel bij om lovend te reageren!

“Twee knapperds!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. “Twee knapperds”, klinkt het. “Twee toppers”, gaat het verder. “Twee topdames”, vult een laatste volger het rijtje nog aan. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens te kijken waar velen zo lovend over zijn.