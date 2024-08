‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck verbaast fans met zomerse festivaloutfit: “Mooie foto’s!”

Aan leuke festivals dezer dagen geen gebrek!

En daar hoort natuurlijk een dito outfit bij. Dat durven we toch te veronderstellen als we de Instagram-pagina van Lynn Van den Broeck even bekijken. Met een mooie 80.700 volgers doet de populaire ‘Thuis’-actrice het bijzonder goed op het sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was recent wederom het geval, toen Lynn onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. We zien de dame meermaals stralen in een zomerse festivaloutfit. Haar fans? Die zijn er al snel bij om positieve commentaren te geven op wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Mooie foto’s!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Mooie foto’s”, klinkt het. “Wow, knap”, gaat het verder. “Geweldig”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om zelf eens te kijken naar wat Lynn Van den Broeck juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.