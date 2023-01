The Starlings halen uit naar Eurosong-jury: «Een gebrek aan respect»

The Starlings werden gisterenavond op het nippertje tweede in de preselecties van het Eurovisiesongfestival. Het muzikantenkoppel Tom Dice en Kato Callebaut kregen voor ‘Rollercoaster’ 277 punten, één punt minder dan Gustaph. Het duo wijst op Instagram naar de jury, van wie ze maar 94 punten kregen: «We stellen ons heel veel vragen. Dit voelt niet juist.»

Verliezen is nooit fijn, en al zeker niet als de overwinning zo dichtbij is. Gustaph kreeg maar één punt meer dan The Starlings, die een folknummer schreven dat zo uit het oeuvre van Ed Sheeran kon komen. Zo kreeg Gustaph 121 punten van de jury, en 157 punten van de kijkers. Het duo kreeg 94 punten van de vakjury en 183 punten van het publiek. Dat was veruit de hoogste score die de kijkers hadden uitgereikt. Het koppel kan de teleurstelling moeilijk verkroppen.

«Dit voelt niet goed»

«Ontzettend bedankt om ons zo massaal omhoog te stemmen. 1 op 4 mensen hebben gisteren voor “Rollercoaster” gestemd en dat is waanzin», schrijft Tom Dice op Instagram. «(Een deel van) de 15-koppige jury had een ander idee. We zijn dan ook heel teleurgesteld. Er is amper over onze performance, stemmen en muziek gepraat.»



De jury bestond dit jaar onder andere uit Alexander Rybak, Laura Tesoro, Jérémie Makiese en Nikkie de Jager. Alexander Rybak legde in zijn feedback de link met Ed Sheeran en waarschuwde hen om «hun eigen verhaal te vertellen» mochten ze doorgaan. Laura Tesoro was positief: «Het doet misschien aan Ed Sheeran denken, maar als we naar jullie kijken en die prachtige emotie in jullie gezicht, zijn we dat meteen vergeten.»

«Het voelde als een gebrek aan respect voor het werk dat hierin is gekropen», gaat Dice verder. «We stellen ons heel veel vragen. Of we daar een eerlijk antwoord op zullen krijgen van die mensen, daar twijfel ik aan. It doesn’t feel right», besluit hij.

Lof voor Gustaph

Hij hoopt dat ‘Rollercoaster’ op zijn minst nog een hit in Vlaanderen zal worden, «een mooie troost.»

Ze sluiten hun bericht af met lof voor Gustaph: «You deserve this and I love you! Je bent een geweldige man en na 2 keer onder of achter het podium te staan mag het nu wel eens VOL in de schijnwerpers zijn.»

