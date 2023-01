Nina Derwael heeft nieuwe vriend en het is opnieuw een voetballer: «Heel mooi koppel!» (foto)

Nina Derwael heeft de liefde opnieuw gevonden. Dat maakte ze vol trots bekend op Instagram. «Degene met wie ik echt match», glundert ze.

In oktober van vorig jaar raakte bekend dat Nina Derwael niet meer samen was met Slovan Bratislava-verdediger Siemen Voet, met wie ze sinds 2018 een koppel vormde. «Het ging niet meer. Ik zag ervan af als hij niet in België was en ik miste ook trainingen door naar daar te gaan. We konden er niet zijn voor elkaar en dat woog op mij», vertelde ze daarover in Het Laatste Nieuws.

Vierdeklasser

Lang is de 22-jarige turnster, die vorig jaar in Tokio olympisch goud won aan de brug met ongelijke leggers, niet vrijgezel geweest. Ze heeft nu een relatie met voetballer Thibau Dierickx (23), die bij Tweede Amateur FC Lebbeke speelt. «Degene met wie ik echt match», schrijft ze naast een foto van hun tweetjes op Instagram.

Gelukwensen

Haar volgers kunnen hun enthousiasme niet verbergen. «Een heel mooi koppel! Veel succes samen!», «Zo blij voor je», «Veel geluk, Nina. Je verdient de beste!», «Jullie stralen, zo mooi!», «Heel mooi nieuws! Van harte proficiat en veel liefde en geluk samen!», lezen we onder meer in de reacties.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/nina-derwael-heeft-nieuwe-vriend-en-het-opnieuw-een-voetballer-heel-mooi-koppel-foto