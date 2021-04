Ook in de Verenigde Staten is ‘The Masked Singer’ razend populair.

Wie dat echter óók is, is de 42-jarige zangeres Nicole Scherzinger. De dame is tevens jurylid in het programma.

In de aanloop van de aflevering van donderdag, plaatste Nicole haar outfit op Instagram. En die viel méér dan in de smaak bij haar fans en bij kijkers van het programma.

“Het wordt hier heet!”

Op de foto zien we Nicole stralen in een strakke, latex outfit. Iets wat haar fans ook niet was ontgaan. In geen tijd stroomden de positieve reacties binnen.

“Het wordt hier heet”, klinkt het. “Je ziet er prachtig uit”, lezen we verder nog. “Rood is duidelijk jouw kleur”, besluit een andere fan nog. Kijk maar:





Foto: Instagram – Bron: The Sun