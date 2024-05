‘Temptation’-Rosanna daagt Instagram uit met doorzichtige outfit: “Toppunt van knapheid!” (foto)

Rosanna Voorwald, die we kennen uit ‘Temptation Island’, heeft een opvallende foto gedeeld op Instagram. “Zo sensueel”, klinkt het in de reacties.

Wie ‘Temptation Island’ in 2017 gevolgd heeft, herinnert zich Rosanna en Niels ongetwijfeld nog. Rosanna maakte het daar iets te gezellig met spierbundel Alex, maar na een woelige periode vormen Rosanna en Niels tot op de dag van vandaag een koppel.

Expliciete foto

De 31-jarige Nederlandse deelde een foto op Instagram waarop ze een wel héél doorschijnende outfit draagt. Met het kiekje zet ze haar OnlyFans-kanaal in de kijker, al is het maar de vraag of Instagram daar niet moeilijk over gaat doen. Haar volgers vinden het in ieder geval prima. “Wat ben je knap”, “Oelalaaaaaa”, “Toppunt van knapheid!”, en “Zo sensueel”, lezen we daar.

Foto: VIJF