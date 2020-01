Justin Bieber maakte onlangs bekend dat hij aan de ziekte van Lyme lijdt. Pommeline Tillière kampt ook met een chronische ziekte die gelijkaardige symptomen vertoont. “Heel deprimerend”, klinkt het op Instagram.

De Canadese zanger Justin Bieber (25) liet woensdag weten dat hij aan de ziekte van Lyme lijdt. Dat veroorzaakt onder meer sterke vermoeidheid, buikpijn, misselijkheid en diarree. Daarmee maakte hij komaf met de vermoedens dat hij aan drugs verslaafd zou zijn. “Mensen dachten dat ik verslaafd was aan drugs en er daarom slecht uitzag, maar dat is niet zo”, schreef hij.

Mentale en fysieke bijwerkingen

‘Temptation’-verleidster Pommeline Tillière herkent zich in de situatie van Justin omdat ze zelf al een tijdje lijdt aan de chronische darmziekte colitis ulcerosa, een ontstekingsziekte die gelijkaardige symptomen geeft. “Ik zie er misschien niet ziek uit voor velen van jullie, maar ik ben het wel. Ik hoop dat er in de toekomst meer begrip voor wordt getoond. Er zijn zoveel symptomen die eraan vasthangen. Ik hoop dat er in de toekomst iets aan kan gedaan worden. Het is echt iets deprimerend. Het heeft zowel mentale als fysieke bijwerkingen en heeft veel invloed op sociaal vlak en op vlak van relaties. Wees er alsjeblieft van bewust. Bedankt”, klinkt het op Instagram.

Opgelucht

De ziekte kan zorgen voor een verhoogd risico op darmkanker. Toch liet Pommeline eerder al weten dat het goed is dat ze eindelijk weet waarom ze zich het laatste jaar zo slecht voelde. “Ik ben opgelucht dat ik weet wat er met me scheelt. Ook al zit ik er wellicht een leven lang aan vast. Met medicijnen moet de ziekte onder controle te houden zijn. Binnenkort moet ik weer naar de specialist. Ik ben in goede handen”, vertelde ze destijds aan TV-Familie.

