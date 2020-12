Milou van Agtmael, die vorig jaar meedeed aan ‘Temptation Island’ met haar (intussen) ex Heikki, heeft de liefde opnieuw gevonden. Dat verklapte ze op Instagram.

De 25-jarige blondine uit Roosendaal overleefde de ultieme relatietest met Heikki (26) aanvankelijk, maar enkele maanden later gingen ze alsnog uit elkaar. Een tijdje later gaven ze hun relatie toch nog een kans, maar ook dat werd einde verhaal.

Prille relatie

Een Instagramvolger vroeg aan Milou of ze nog single is. “Ik ben niet meer beschikbaar. Laten we het daarop houden”, knipoogde ze. Gevraagd naar de gelukkige reageerde ze als volgt: “Dat is een geheim. Het is nog te vroeg”, schreef ze.

Plastische chirurgie

Uit dezelfde vragenronde blijkt dat Milou botox in haar kaak heeft laten spuiten omdat haar kaak knakte tijdens het eten. Ook heeft ze een borstvergroting ondergaan. Over dat laatste is ze overigens erg tevreden. “De meesten denken dat ze naturel zijn, dus dat is een goed teken”, klinkt het.

