Karim en Roshina, die vorig jaar als koppel deelnamen aan ‘Temptation Island’, zijn na een relatie van drie jaar uit elkaar gegaan. Het overspel van Karim ligt aan de basis van hun breuk.

Het is Karim zelf die met het nieuws naar buiten kwam op Instagram. In een bericht gaf hij toe dat hij twee maanden na ‘Temptation’ vreemdgegaan was met een andere vrouw. Dat heeft hij lange tijd verzwegen tot zijn overspel aan het licht kwam. “De relatie tussen Roshina en mij was niet gezond. Ondanks dat we megaveel van elkaar hielden, zaten er veel dingen niet goed. Alleen ‘houden van’ is niet genoeg om een sterke relatie op te bouwen. Ik ben twee maanden na ‘Temptation Island’ vreemdgegaan in Curaçao. Ik heb daar met iemand anders afgesproken en gezoend. Ik heb hier tegen Roshina een jaar over gelogen en gedaan alsof ze gek was, dat is nog het ergste van allemaal”, schrijft hij.

Bedrog lang ontkend

Roshina had immers van een anoniem nummer een foto ontvangen waarop Karim met een andere vrouw te zien was. Vervolgens keek ze in zijn telefoon en werd ze geconfronteerd met zijn overspel. “Ze heeft een jaar gewacht tot ik het enkele weken geleden toegaf. Ik heb dit lang ontkend omdat ik bang was om haar kwijt te raken. In het najaar hebben de ruzies hierover hun tol geëist en zijn we uit elkaar gegaan, om te focussen op onszelf”, klinkt het.

Agressieproblemen

Karim heeft spijt van het feit dat Roshina vervolgens door een hel is gegaan. “Ze is door haar verleden en mijn overspel melancholisch en depressief geworden en ze kampte met agressieproblemen. Hoewel ze er altijd aan werkt, hadden we daardoor vaak ruzies waarbij het uit de hand liep en er heftig gescholden werd. Een relatie heb je niet alleen, maar met twee. Ondanks al onze ruzies had ik niet moeten vreemdgaan. Door onze liefde voor elkaar zijn we altijd bij elkaar gebleven, maar nu zijn we dus niet meer samen. Ik wil hierbij nogmaals mijn excuses aanbieden aan Roshina en haar familie. Dit is voor ons heel pijnlijk en ik hoop dat jullie ons steunen en de ruimte geven om dit te verwerken”, besluit hij.

Instagram Stories / @karimazzoug

Het bericht ‘Temptation’-Karim en Roshina uit elkaar door overspel: “Het was geen gezonde relatie” verscheen eerst op Metro.