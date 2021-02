Presentatrice Eline De Munck is naar verluidt samen met de vijftien jaar oudere regisseur Michaël R. Roskam. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Na twee jaar single te zijn heeft Eline De Munck een relatie met de Vlaamse regisseur Michaël R. Roskam (48). Hij is onder meer bekend van de films ‘Rundskop’ en ‘Le Fidèle’. Uit een eerder interview met Het Laatste Nieuws is de 33-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ van plan om haar liefdesleven nu anders aan te pakken dan vroeger. “Ik ben zachter en minder op mezelf gericht. Het gaat niet meer allemaal over mij. In mijn vorige relaties dacht ik altijd: ik moet dit nog doen, en dat nog… Als ik een vriend had, kon die niet anders dan zich schikken naar mijn leven. Die fout ga ik niet meer maken. Het gaat niet om mij, het gaat om ons”, klonk het een tijdje geleden.

Zoon uit vorige relatie

Eline was in het verleden onder meer samen met cameraman Matthijs, ‘Odette Lunettes’-medeoprichter Bob Geraets en Christophe ‘dj MC Six’ Baggerman. Michaël was jarenlang samen met een literatuurwetenschapper aan de KU Leuven die tevens de moeder is van zijn zoon Elliot (11). In 2017 ging het koppel echter uit elkaar.

Hollywood

De geroemde regisseur, die met ‘Rundskop’ een Oscarnominatie in de wacht sleepte, pendelt voortdurend tussen Hollywood en België. Zo zal hij de komende maanden in New Orleans vertoeven voor de nieuwe crimireeks ‘In With the Devil’.

AFP / Filippo Monteforte

Het bericht Eline De Munck heeft de liefde gevonden en het is GEEN onbekende (foto) verscheen eerst op Metro.