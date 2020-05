Begin dit jaar kondigden Koen en Valerie hun breuk aan.

Niet veel later brak ook het coronavirus uit in ons land. En James wil tijdens ‘Gert Late Night’ wel weten of zo’n lockdown het nu allemaal éxtra moeilijk maakt.

“Uit elkaar gaan is ‘shit’, lockdown of niet”, aldus Koen. “Ik heb wel gemerkt dat ik toch op mezelf terugval. Al heb je wel die paar goeie vrienden waar je toch op rekent. Maar lockdown of niet: het is een shitperiode”, vult hij aan.

Ook het algemene gebrek aan fysiek contact valt Koen, net als velen, zwaar. Kijk en luister maar:

Foto: SBS-Vier