‘Temptation’-Delphine doet straffe onthulling over haar liefdesleven: «Ja, dat klopt!»

Tijdens een vragenuurtje op Instagram heeft Delphine een opvallend nieuwtje meegedeeld. Het zou immers al over & out zijn met haar nieuwe liefde…

Wie vorig jaar ‘Temptation Island’ gevolgd heeft, weet dat Delphine en Bert veruit het meest spraakmakende koppel waren. Toen ze aan het avontuur begonnen, waren ze al 10 jaar een koppel. Maar Delphines controledrang en Berts fascinatie voor masseuses werd hun relatie fataal. Na ‘Temptation’ vond Bert de liefde bij Kelly, en een maand geleden maakte ook Delphine bekend dat ze een nieuwe relatie heeft, met ene Thomas.

Korte relatie

De 27-jarige brunette deed gisteren een vragenuurtje op Instagram. Toen een volger vroeg of het klopt dat ze intussen al niet meer samen is met Thomas, bevestigde Delphine dat. «Ja, dat klopt!», hield ze het kort.

Afgevallen

Iemand anders vroeg haar hoeveel ze afgevallen is in vergelijking met haar ‘Temptation’-periode. «Ik woog op ‘Temptation’ 85 kilogram en nu weeg ik 68 kilogram», klinkt het straf. De voor-en-na-foto die ze vervolgens deelt, spreekt boekdelen. Eerder legde ze uit hoe ze zoveel is kunnen afvallen op zo’n korte tijd.

Instagram Stories / @delphinedevrieze

