De Britse zangeres Jessie J vertoeft in zonnige oorden en poseerde in bikini voor de camera. Ze plaatse er een opmerking bij over haar ‘kleine’ borsten die haar veel bewondering oplevert van haar volgers.

Jessie J geniet momenteel van zon, zee en strand op een tropisch eiland. Met enkele vakantiekiekjes maakte ze haar volgers jaloers. De 33-jarige zangeres van onder meer ‘Price Tag’ en ‘Nobody’s Perfect’ draagt op de foto’s een prachtige bikini. «»Itty bitty titty committee REPRESENT», knipoogt ze erbij. Dat is een slagzin die gebruikt wordt om te verwijzen naar vrouwen met kleine borsten.

Respect

Haar volgers vinden haar opmerking geweldig en steunen haar massaal. «Voor een échte man maakt dat niets uit. Je lach doet het hem voor mij. En je ziet er zoals gewoonlijk prachtig uit», «Ik vind het super dat je er niets aan hebt laten doen», «Je bent perfect zoals je bent», «Perfectie», en «Nog steeds zo mooi als een godin», klinkt het onder meer in de reacties.

Uithaal naar critici

Het is niet de eerste keer dat de borsten van Jessie J onder de aandacht komen. Drie jaar geleden deelde ze een foto waarop heel wat commentaar op haar borsten kwam. Ze haalde toen uit naar dergelijke ‘critici’. «Ik weet dat ik kleine borsten heb. Verdoe je tijd niet om me dat nog eens in te wrijven. Ik zie ze immers elke dag», reageerde ze destijds.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om het bewuste fragment te bekijken.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/jessie-j-deelt-bikinifoto-en-verwijst-naar-haar-kleine-borsten-je-bent-perfect-zoals-je-bent