Studenten gaan uit de kleren voor het goeie doel: “Het was zó leuk om te doen!” (foto’s)

Studenten van de ‘Camden Farms Student Society’ in Australië besloten om hun kleren uit te trekken.

Dat deden ze echter niet zomaar. Zo bieden ze nu een naaktkalender aan, waarvan de opbrengsten geschonken worden aan het Australische Rode Kruis. Met de slogan ‘Flash for Floods’ (uit de kleren voor de overstromingen, red.) hopen de studenten zo de vrijwilligersorganisatie financieel te steunen in hun strijd tegen de vele overstromingen.

“Het was zó leuk om te doen!”

Enkele deelnemers aan de naaktkalender kwamen in tv-programma ‘The Today Show’ een woordje uitleg geven over hun opvallende actie. “Het was zo leuk om te doen. Iedereen vond het een positieve ervaring. We hebben goed gelachen”, klinkt het. “We hadden alles goed voorbereid, maar de dieren (die ook poseerden voor de lens, red.) deden uiteraard gewoon hun zin. Het was dus een beetje onvoorspelbaar en we moesten soms wat improviseren”, gaat het verder. Enkele beelden van de fotoshoot werden ook gedeeld op sociale media. Een overzichtje: