Vriendin van Viktor Verhulst maakt indruk in doorzichtige lingerie: «Topmodel!» (foto)

Sarah Puttemans, de vriendin van Viktor Verhulst, imponeert op Instagram met enkele foto’s in lingerie. Haar volgers zijn sprakeloos. «Wow, wat een schoonheid», klinkt het.

Sinds februari van vorig jaar weten we dat Viktor Verhulst (28) een relatie heeft met Sarah Puttemans, een 23-jarige influencer uit Leuven. Nu en dan staat ze model voor een of ander kledingmerk. Deze keer doet ze dat in doorschijnende lingerie van het Franse merk Etam.

Prachtvrouw

Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram, waar haar volgers meer dan lovend reageren. «De kerstvibes een beetje meer voelen in lingerie van Etam», schrijft ze erbij. «Jawadde, zo mooi en sexy!», klinkt het bij een volger. «Wow, wat een schoonheid!», «Een geweldige en fantastisch mooie dame. Je ziet er stralend uit, Sarah», «Topmodel!», en «Prachtvrouw», lezen we ook in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/vriendin-van-viktor-verhulst-maakt-indruk-doorzichtige-lingerie-topmodel-foto