Netflix wil het delen van accounts tegengaan: of je nu stiekem op het account van je ex zit of samen een account deelt met je ouders, er wordt geen onderscheid gemaakt. Op dit moment zijn ze bezig met tests die een waarschuwing geven aan beheerders op het moment dat er andere mensen gebruik maken van hun account.

Netflix vermijden dat mensen accounts delen, omdat ze vinden dat de voorwaarden hiermee niet worden nageleefd. “De Netflix-dienst en de content die via de dienst beschikbaar is, zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring”, luidt de voorwaarde.

Verificatiecode

Aan de hand van je locatie gaat Netflix nu checken of het account wel echt van jou is. Gebruikers die op een account van iemand anders zitten, krijgen een melding in beeld. Vervolgens moet je kunnen bewijzen dat het account van jou is of word je vriendelijk verzocht een eigen account aan te maken.

Bewijzen dat je account echt van jou is zal kunnen met een verificatiecode via sms of mail. Je moeder zal misschien zo vriendelijk zijn om deze code even door te sturen, maar je ex zal waarschijnlijk minder enthousiast zijn…

Klaar met plagiaat

De streamingdienst heeft tot op heden nooit lastig gedaan over dit fenomeen. Veel mensen delen hun account, omdat het mogelijk is om uit een abonnement met meerdere schermen te kiezen. Dit maakt het bijna logisch om het account niet enkel voor jezelf te houden. Het is volgens Netflix echter de bedoeling dat deze schermen binnen één huishouden gebruikt worden.

Op dit moment is er overigens nog geen rede tot grote paniek, omdat het tot nog toe enkel om tests gaat. Wellicht is dat in de nabije toekomst een ander verhaal…

Het bericht Stiekem Netflixen op het account van je ex is niet meer mogelijk verscheen eerst op Metro.