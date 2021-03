Veel mensen hebben dezer dagen last van eenzaamheid. Jongeren zitten vast achter hun computerscherm, telewerkers missen het contact met collega’s en vrienden en familie kan iedereen slechts beperkt bezoeken. Eenzaamheid kent geen snelle remedie, maar van deze tips kan je wel wat opkikkeren.

Start een nieuwe hobby

Een nieuwe bezigheid zorgt ervoor dat je even weg bent van je negatieve gevoelens. Door een nieuwe hobby ontdek je misschien wel een nieuw talent, en kan je je zelfverzekerder en nuttiger voelen. Probeer eens wat nieuwe recepten uit, waag je aan een zelfgemaakt juweel of begin eindelijk eens met die bokslessen.

Zoek een wandelmaatje

Wat valt er eigenlijk te doen tijdens deze lockdown? Niet veel, maar de meeste Belgen kunnen zich sinds corona wel professioneel wandelaar noemen. Maak een van je vrienden tot je wandelmaatje. Dit mooie lenteweer is hét moment bij uitstek om nieuwe wandelroutes te ontdekken. Word één met de natuur en verzet je gedachten. Het is wetenschappelijk bewezen dat wandelen goed is voor je lichaam en je brein: je hersenen maken stoffen aan die je iets gelukkiger maken.

Maak nieuwe vrienden

We komen tegenwoordig misschien minder mensen tegen op café of op het werk, maar dankzij de huidige technologie kunnen we wél online vrienden maken . Via Facebook, Instagram en YouTube kan je op zoek gaan naar mensen die dezelfde interesses delen als jij. Helaas is chatten en videobellen het enige wat je momenteel kan doen tijdens deze lockdown, maar het is beter dan niets. Wie weet ontmoet je binnenkort de liefde van je leven in een chatroom.

Vrijwilligerswerk

Mensen in nood helpen en tegelijkertijd je goed voelen: kan het beter dan dat? Door vrijwilligerswerk bekijk je het leven vanuit een ander perspectief en leer je ook andere mensen kennen. Je tijd op deze betekenisvolle manier spenderen kan voor een instant boost in je humeur zorgen. Win-win, dus.

Trek op tijd aan de alarmbel

Eenzaamheid is een serieus probleem dat kan leiden tot depressie. Voel je je steeds meer afglijden, blijf er dan niet mee zitten. Probeer eerlijk te zijn met jezelf, en indien nodig: zoek professionele hulp. Therapie kan je weer op de goede weg helpen.

