Het was een turbulent jaar voor velen, maar niet in het minst voor ene Stan Van Samang. De zanger/acteur kon rekenen op hoogtes – met de geboorte van dochtertje Stella – en laagtes met corona en de zaak-Eveline. In Dag Allemaal blikt Van Samang nog eens terug op 2020.

”Er waren inderdaad privévideo’s uitgelekt, waardoor sommige mensen mij plots compleet anders bekeken en behandelden. Helemaal niet fijn. Ik weet nog hoe pijnlijk ik het vond en ik besefte ook dat die kwestie wel altijd aan mijn naam zal blijven plakken. Maar ‘t leven gaat voort, he? Ja, ik heb een fout gemaakt. Maar ik heb verantwoording afgelegd bij de mensen bij wie ik mij moet verantwoorden. Als mensen me nu nog aanspreken over die naaktfoto’s, hou ik het op: “Et alors?” Het is ook maar dát, he? Ik heb geen huis in brand gestoken.”

’Thuis’

Maar het is zeker niet allemaal kommer en kwel. Naast de geboorte van zijn dochtertje zal de acteur ook te zien zijn in ‘Thuis’. “De eerste opnamedag voelde een beetje aan als een eerste schooldag. Ik was blij dat de crew normaal deed tegen mij. De start van mijn opnamen vielen immers midden in de periode dat ik even talk of the town was.”

Foto: Instagram Stan Van Samang