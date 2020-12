Op 3 december werd Lesley-Ann Poppe mama van dochtertje Lily-Jane. Een jaar als 2020 positief en sterk afsluiten noemen ze dat. Met rots in de branding en manlief Kevin Lebreton naast haar, een goed draaiende beautyshop en een kindje kan Poppe haar geluk niet op.

Al vergt haar drukke levensstijl wel wat maatregelen. Zo woont er sinds kort een au pair bij het koppel in. “Ik heb geen zin om fulltime huisvrouw te zijn. Ik ben niet het soort vrouw dat haar carrière op een lager pitje zet voor de kinderen, dan zou ik ongelukkig zijn”, zo vertelt ze in Story. “Dit leek Kevin en mij de beste oplossing. Veel makkelijker dan telkens op zoek te moeten naar een babysit.”

”Hij heeft voor mij gekozen”

Of Poppe schrik heeft dat er een romance ontstaat tussen haar man en de au pair? “Ik maak me daar niet druk in. Ik heb geen reden om Kevin te wantrouwen. Het is hier geen Temptation Island, he. Trouwens, door onze job werken we uitsluitend met vrouwelijke werknemers en supermooie klanten. Mocht ik jaloers van aard zijn, dan had ik geen leven meer. Ik ben van het principe: hij heeft voor mij gekozen, dan moet ik maar goed genoeg zijn. En als hij denkt dat het op een ander beter is, moet hij maar vertrekken. Dan is dat een teken dat hij me niet graag ziet en is onze relatie meteen gedaan. Omgekeerd geldt dat ook, daar hebben we duidelijke afspraken over.”

Foto: BELGA