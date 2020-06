Nu we in deze coronatijden verstoken zijn van muziekoptredens, polst Metro elke week bij een andere artiest naar zijn/haar meest memorabele live-ervaringen – zowel voor als op de planken. De Antwerpse rapper Glints, new kid on the block in de Belgische hiphopscene, bijt de spits af. In maart van dit jaar, liet hij zijn debuutalbum ‘Choirboy’ te water.

Wat is het beste concert dat je ooit gegeven hebt?

Glints: «Sowieso de releaseshow van mijn debuutalbum ‘Choirboy’ in de Ancienne Belgique. Het was een van de allerlaatste shows voor de lockdown. Alles liep gesmeerd, het publiek ging helemaal los en iedereen die ik wou zien was aanwezig. De energie die in de zaal hing was extreem. Het voelde aan als het begin van een mooi hoofdstuk, maar dat is nu dus een tijdje uitgesteld. Pukkelpop 2019 komt op een verdienstelijke tweede plaats.»

Wat is het beste concert dat je ooit live gezien hebt?

«Enkele jaren geleden bracht Nas zijn integrale debuutalbum ‘Illmatic’ op Dour, dat was iets heel speciaals. Zijn delivery was on point en heel die show voelde aan als een trip met een teletijdmachine. Verder was elk Radiohead-concert waar ik ooit getuige van was een geweldige ervaring.»

Wat is het slechtste concert dat je ooit live gezien hebt?

«Alle hiphop-optredens waarbij de vocals van de artiest integraal meelopen op tape. Ik wil een rapper horen rappen.»

Wat is je meest bizarre herinnering aan een muziekoptreden?

«Enkele jaren geleden zag ik op een niet nader genoemd festival een kerel in het tentzeil hangen die zichzelf aan het bevredigen was. Fun fact: hij gebruikte daarbij een halve liter cara als glijmiddel.»

Welke band/artiest wil je absoluut nog live aan het werk zien voor je je laatste adem uitblaast?

«Kanye West. Ik ben al heel lang grote fan maar heb hem nog nooit live aan het werk kunnen zien. Zijn shows zijn tot in de puntjes uitgewerkt, en dat moet een spectaculaire ervaring zijn. Bij zijn laatste shows bijvoorbeeld zweefde hij de hele tijd op een platform boven de toeschouwers.»

Wat mis je het meest aan het podiumleven?

«Een massa mensen zien meezingen met of losgaan op een track waar jij een hele poos aan gesleuteld hebt in de besloten ruimte van een studio.»

(qs)

