Shania Gooris openhartig over haar lichaam: «Soms zou ik grotere borsten willen»

Shania Gooris, de dochter van Kelly Pfaff en Sam Gooris, praat in een interview open en eerlijk over haar complexen. «Maar ik besef dat dít mijn lijf is waar ik het de rest van mijn leven mee moet doen», klinkt het.

Het tweede seizoen van ‘Expeditie Gooris’ is momenteel te zien op televisie. Daarin volgen we Sam Gooris en zijn gezin tijdens een roadtrip langs de westkust van de Verenigde Staten. Ook zijn dochter Shania komt regelmatig in beeld, soms ook totaal onopgemaakt, bijvoorbeeld wanneer ze net wakker is. Dat vond ze helemaal niet lastig. «Ik trek me daar geen fluit van aan. Iedereen heeft weleens een puistje of een dag dat zijn of haar kapsel alle kanten opstaat. Het is normaal dat je er niet altijd perfect uitziet! Ik ga dan ook niet doen alsof en iedere ochtend ontwaken met een dikke laag schmink op. Het stoort me echt dat uiterlijk zo centraal staat in onze maatschappij», vertelt ze in een interview in Flair.

Trend

«Ik vind het vreselijk dat de maatschappij een bepaald beeld heeft gecreëerd van de ideale vrouw», gaat ze verder. «Feminisme is gelukkig al veel meer aanwezig, maar op dat vlak hebben we toch nog veel werk. Nu is het bijvoorbeeld terug helemaal in om supermager te zijn en geen rondingen te hebben, maar een lichaam mag toch geen trend zijn. Wat maakt het uit hoe je eruitziet, zolang je je maar goed in je vel voelt en gezond bent. Trouwens als we er allemaal hetzelfde zouden uitzien, zou het toch ook maar saai zijn», klinkt het.

Ronde billen

De 22-jarige brunette heeft zelf ook met dat schoonheidsideaal geworsteld, zeker als het over sociale media gaat. «Ik heb dat heel lang gehad, maar sinds een jaar of twee vergelijk ik me niet meer voortdurend met anderen. Ik heb natuurlijk ook wel dagen dat ik wenste dat ik een kont had, maar dan denk ik: ga naar de fitness en zorg ervoor dat je die ronde billen krijgt. Maar daar ben ik dan weer te lui voor», lacht ze.

Borsten, schouders en heupen

Zo heeft ze nog wel enkele complexen, al stoort ze zich daar nu wel minder aan dan vroeger. «Soms zou ik grotere borsten willen, maar dan besef ik dat ik dan allemaal nieuwe beha’s zou moeten kopen en daar heb ik ook geen zin in (lacht). Ik heb verder brede schouders en geen heupen, terwijl Kim Kardashian net de trend zette van een ieniemienie taille en ronde poep. Dat stoorde me vroeger, maar nu besef ik dat dít mijn lijf is waar ik het de rest van mijn leven mee moet doen. Ik hou er dus maar beter van in plaats van het af te breken omdat het er niet uitziet zoals dat van anderen. Ik wil trouwens bepaalde dingen zoals wallen of grote neusgaten die als ‘niet ideaal’ worden beschouwd helemaal niet wijzigen omdat ik die net erfde van mijn familie», besluit ze.

'Expeditie Gooris in Amerika' is elke dinsdag om 20.35 uur te bekijken bij VTM 2.









Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/shania-gooris-openhartig-over-haar-lichaam-soms-zou-ik-grotere-borsten-willen