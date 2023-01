Aisha Van Zele uit ‘The Sky is the Limit’ toont buikje in bikini: «Prachtig zwanger!» (foto)

Aisha Van Zele, die we nog kennen uit ‘The Sky is the Limit’, heeft een foto gedeeld waarop haar bolle buik al een beetje te zien is. «Je ziet er stralend uit», klinkt het in de reacties.

Drie jaar geleden moest Aisha Van Zele afscheid nemen van haar man Philip Cracco. Een half jaar later begon het 38-jarige model een relatie met Miguel Dheedene, de 48-jarige ex van Tanja Dexters. In november maakte het koppel bekend dat ze een kindje verwachten. Inmiddels zit Aisha ongeveer in de helft van haar zwangerschap.

Complimenten

Onlangs vertoefden de twee op het exotische eiland Mauritius, waar Aisha in bikini op het strand poseerde en haar zwangere buik voor het eerste echt te zien was. Ze deelde het kiekje op Instagram. «Wat zie je er goed uit», klinkt het in de reacties. «Prachtig zwanger!», reageert iemand anders. «Jij bent op alle manieren schitterend, hé! Prachtige buik», «Heel mooi zwanger», en «Je ziet er stralend uit», lezen we ook.









