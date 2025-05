Seksuologe Lotte Vanwezemael geniet in badpak van de zon: “Parel van een vrouw!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s!

En dat zullen de fans van Lotte Vanwezemael nu ook wel weten. De beroemde seksuologe geniet momenteel van een ongetwijfeld deugddoende vakantie op het eiland Rhodos. En met meer dan 207.000 volgers deelt Lotte wel vaker beelden uit haar dagelijkse leven op Instagram.

Dat is ook nu dus weer niet anders. Zo zien we de dame in badpak genieten van de zon. Zelf voegt ze geen verdere uitleg toe, maar haar fans staan wél klaar om een woordje te zeggen over wat ze te zien krijgen.

“Parel van een vrouw!”

Aan een stevig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Parel van een vrouw”, klinkt het. “Knap”, gaat het verder. “Beautiful ❤️”, besluit een laatste volger nog. Tijd om eens te kijken naar wat Lotte Vanwezemael gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.