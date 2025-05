Niels Albert onthult favoriete plekken om te vrijen: “Hilarisch!” (video)

Ex-wielrenner Niels Albert en zijn vrouw Chantal houden wel van wat variatie in huis als het op vrijen aankomt. “Zalige spontaniteit”, klinkt het enthousiast in de reacties.

De meeste mensen denken meteen aan de slaapkamer wanneer het over seks gaat, maar bij Niels en Chantal is dat anders, zo blijkt uit zijn passage in ‘Datenight’, de podcast van JOE-dj Tess Goossens. “Er zijn zó veel plekken waar je intiem kan zijn: de douche, de badkamer, de dressing, de zetel… Maar nooit in de slaapkamer van onze dochter. Dat is een no-go. Net als het toilet”, lacht Niels.

Variatie

Ook de keuken blijkt een populaire plek. “Dus voor wie ooit bij ons kwam eten: het is de tweede stoel van links”, knipoogt hij. Volgens hem draait het allemaal om spontaniteit. “We hebben geen vaste plaats, dat gebeurt gewoon vanzelf.”

Spontaniteit

Op Instagram oogst zijn eerlijke en grappige verhaal alleen maar positieve reacties. “Zalig gewoon! Topkerel”, “Heb zitten gieren van het lachen”, “Wat een toffe mens”, “Heerlijke spontaniteit”, en “Hilarisch!”, wordt er gereageerd.

