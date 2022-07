Sarah van Soelen openhartig over breuk met André Hazes: «Het is voor mij oké, maar…»

Sarah van Soelen, de ex-vriendin van de Nederlandse zanger André Hazes, vertelt in een interview eerlijk over hoe ze zich voelt, nu ze niet meer samen is met hem. Een nieuwe liefde lijkt er nog niet te zijn.

Eind 2021 maakten Sarah van Soelen en André Hazes (28) bekend dat ze een punt achter hun relatie zetten. Ze vormden sinds datzelfde jaar pas een koppel, maar naar verluidt zou André nog te veel gevoelens hebben voor zijn ex-vriendin Monique Westenberg (44), met wie hij een zoontje heeft.

Liefdestatoeage

Tijdens hun relatie liet de 26-jarige influencer een tatoeage op haar rug zetten om hun liefde te eren: ‘I love him, not for the way he silences my demons, but for the way his demons dance with mine’, valt er te lezen. Nog steeds, trouwens, en ze is niet van plan om daar verandering in te brengen. «Die heb ik natuurlijk destijds met Dré gezet. Of in ieder geval: Dré heeft hem niet gezet, omdat hij eerst de tatoeage van zijn ex ging verwijderen. Het is wel iets samen van mij en Dré, maar ik heb geen hekel aan hem en haat hem niet», vertelt ze aan Shownieuws.

Geluk gunnen

Integendeel, ze wil gewoon het beste voor hem. «Het is voor mij oké, het is goed. Ik hoop alleen maar dat hij heel gelukkig wordt, in welke zin dan ook en met wie dan ook. Maar vooral met zichzelf. Dat zou ik heel fijn vinden», klinkt het.

Vrijgezel

Voorlopig lijkt Sarah nog geen nieuwe liefde gevonden te hebben, al kunnen we ons voorstellen dat er behoorlijk wat geïnteresseerde mannen zijn. «Ik hoop het. Ik zie het alleen nog niet», reageert ze daar met een knipoog op.

Sarah van Soelen en André Hazes toen ze nog een koppel vormden:





