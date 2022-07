Winnie uit ‘Blind Getrouwd’ heeft geen makkelijke zwangerschap: «De laatste dagen is het best wel pittig»

Winnie Bogaerts deelt op Instagram mee dat haar zwangerschap tot nu toe geen sinecure was. Zo heeft ze last van enkele vervelende kwaaltjes.

In april onthulden Winnie Bogaerts (29) en Jonah Hulselmans (33), die we nog kennen uit het vijfde seizoen van ‘Blind getrouwd’, dat ze in september een kindje verwachten. Winnie is nu 27 weken ver, maar een zorgeloze periode was het absoluut niet. «Het is wel een behoorlijke rit geweest: tot op vandaag nog regelmatig misselijk en dan sinds deze week ook een maaltijdplan om mijn suikerlevels onder controle te houden en vier keer per dag prikken door zwangerschapsdiabetes», schrijft ze op Instagram.

Positieve coronatest

Op de koop toe testte ze gisteren positief op corona. «Ik had me sowieso al geen roze wolk voorgesteld, maar de laatste dagen is het wel even veel bij elkaar en best wel pittig. De ‘nu is het genieten’-zwangerschap is precies niet aan mij besteed. Dus: verplicht (door mijn lichaam) rustig aan de komende dagen. Gelukkig is met die mini daarbinnen alles helemaal in orde en beweegt die vrolijk verder», besluit ze.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/winnie-uit-blind-getrouwd-heeft-geen-makkelijke-zwangerschap-de-laatste-dagen-het-best-wel-pittig