Sarah Puttemans straalt in elegante roze jurk: “De knapste!” (foto’s)

Wie houdt van mode is op de Instagram-pagina van Sarah Puttemans aan het juiste adres.

Want de dame, die meer dan 278.000 volgers heeft op het sociale netwerk, post geregeld nieuwe updates uit haar dagelijkse leven. En altijd poseert ze mooi gekleed voor de lens. Dat is ook nu weer niet anders.

We zien Sarah stralen in een elegante roze jurk. “Blushing harder than my dress hihi 🤭💕”, voegt ze zelf terecht toe. En haar fans? Die zijn onder de indruk.

“De knapste!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “De knapste”, klinkt het. “😍🔥”, reageert haar vriend Viktor Verhulst. “Prachtig”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om een kijkje te nemen en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.