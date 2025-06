Actrice Halle Berry combineert waterpret met trampoline: “Dit is zo leuk!” (video)

Zoek je nog manieren om af te koelen maar wil je wél nog bewegen?

Dan heeft Halle Berry misschien wel dé oplossing gevonden. Op Instagram pakt ze namelijk uit met leuke beelden. Dat doet ze wel vaker, want de actrice heeft niet minder dan 9 miljoen volgers op het populaire sociale netwerk.

We zien hoe Halle Berry zich in badpak volledig uitleeft op een trampoline, terwijl er gesproeid wordt. “Joy is a form of celebration – and today, we chose joy. Happy Juneteenth 🤍”, schrijft ze bij de video.

“Dit is zo leuk!”

Haar fans? Wel, die zijn duidelijk blij met wat ze te zien krijgen. “Dit is zo leuk”, klinkt het. “Ik vind het zo leuk om jou blij te zien”, gaat het verder. “Dit ziet er ZO tof uit”, besluit een laatste volger. Tijd dus om zelf eens te kijken door op het prentje te klikken, denken we dan.