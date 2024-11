Ruben Van Gucht deelt innige foto met bekende presentatrice: “Zou mooi koppel zijn!”

Sporza-journalist Ruben Van Gucht doet op Instagram de speculatiemolen draaien bij zijn volgers. “Jullie matchen alvast goed”, klinkt het onder meer.

Ruben Van Gucht (37) presenteert al een tijdje het Radio 2-programma ‘Weekwatchers’. Afgelopen zaterdag was niemand minder dan Annelien Coorevits (37) te gast, bekend als presentatrice van ‘Temptation Island’. Achteraf namen de twee nog een gezellige foto samen die Ruben op Instagram postte. “Annelien als Weekwatcher is een absoluut cadeau voor kijker, luisteraar en presentator. We maakten radio, maar herbeleefden de Droomfabriek, 1000 seconden en de soundmixshow. (…) Het had mijn zus kunnen zijn”, schreef hij erbij.

Roddelen

Er kwamen heel wat reacties op de foto, ook van Annelien zelf. “En vanaf nu zijn we vrienden!”, knipoogt ze. Andere volgers vinden dat ze een goede match zouden zijn, al is Ruben getrouwd met Blanka Vlasic, met wie hij een kind heeft. “Zou mooi koppel zijn omtrent uiterlijk zeg!”, “Ruben, nu gaan ze roddelen over jou en Annelien”, “Twee mooie mensen in elke betekenis van het woord”, en “Jullie matchen alvast goed”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram