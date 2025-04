Rihanna oogst lof met sensuele lingerie voor bruiden: “Je ziet er altijd zo knap uit!” (foto)

Het is velen van haar fans niet ontgaan: Rihanna deelt tegenwoordig vaker lingeriefoto’s dan nieuwe muziek.

De meer dan 149 miljoen volgers van de zangeres op Instagram krijgen regelmatig wat nieuws voorgeschoteld. En dat is ook deze keer niet anders. Zo pakt Rihanna nu uit met een opvallend lingeriebeeld.

Het gaat om lingerie die gemaakt is voor bruiden. “All you gotta do is say yes 💍”, schrijft ze zelf bij het prentje. En haar fans? Die hebben wel wat meer dan enkel ‘ja’ te zeggen.

“Je ziet er altijd zo knap uit!”

Aan een rotvaart stromen de positieve reacties binnen. “Je ziet er altijd zo knap uit”, klinkt het. “Boom 💥”, knalt iemand anders verder. “Zo geweldig”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even…