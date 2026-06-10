Reactie van Riadh Bahri op vakantiefoto van Celine Van Ouytsel zorgt voor hilariteit

Celine Van Ouytsel heeft enkele prachtige vakantiefoto’s gedeeld, maar ook de reactie van Riadh Bahri trekt heel wat bekijks.

Celine Van Ouytsel vertoeft momenteel in zomerse sferen, meer bepaald in Zakynthos, een Grieks eiland in de Ionische Zee. De 29-jarige ex-Miss België geniet daar van vakantie met haar vriend Metejoor. Ze postte enkele leuke vakantiekiekjes op Instagram, onder meer eentje waarop ze poseert in een gewaagde lichtblauw gestreepte haltertop met bijpassende minirok.

Knipoog

Al snel stroomden de positieve reacties binnen, en niet alleen van onbekende volgers. VRT-nieuwsanker Riadh Bahri kon zijn enthousiasme niet verbergen. “Ik ging bijna twijfelen aan mijn seksuele voorkeur”, knipoogde hij. Zijn opmerking zorgde voor een lach op het gezicht van heel wat mensen. “Heerlijke opmerking!”, en “Ik ook! Hallokes, ge zou voor minder beginnen twijfelen”, klinkt het onder meer.

Bodygoals

Maar Riadh was lang niet de enige die de superlatieven niet spaarde. “Wauw, prachtig. Celine, je straalt helemaal”, “Die eerste outfit wil ik hebben”, “Knap! Echt bodygoals. Geniet ervan en van elkaar”, “Wauw, zo mooi! En Metejoor vond dat blijkbaar ook, of niet?!”, en “Wat een knappe verschijning”, lezen we verder in de reacties.

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Foto: Instagram