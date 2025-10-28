HomeNieuwsEntertainmentParis Hilton eert Britney Spears met zeer strakke outfit: "Zo knap!" (foto's/video)
Paris Hilton eert Britney Spears met zeer strakke outfit: “Zo knap!” (foto’s/video)

Rond Halloween staat Instagram steevast vol opmerkelijke beelden.

Dat is ook bij Paris Hilton, die maar liefst 26.7 miljoen volgers heeft op het sociale netwerk, niet anders. Ook zij pakt uit met een opvallende kledingkeuze.

“Oops, I did it again🔥. Starting off #Halloweek by honoring my Queen Britney Spears”, schrijft ze bij onderstaande beelden. En dat lijkt helemaal te kloppen wanneer je ziet dat Paris de iconische ‘Oops!…I Did It Again’-outfit van Britney draagt.

“Zo knap!”

Aan lovende reacties weer geen gebrek. “Zo knap”, klinkt het. “Iconisch”, gaat het verder. “Mijn twee favorieten”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even. Voor de volledigheid en om goed te kunnen vergelijken, voegen we ook nog de videoclip van Britney Spears toe.

Foto: DFree / Shutterstock.com

