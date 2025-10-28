Lesley-Ann Poppe waagt zich aan sensuele trend. Fans reageren verdeeld. (video)

Op Instagram heeft Lesley-Ann Poppe een opvallende video gedeeld.

De bekende dame pakt op het sociale netwerk wel vaker uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer niet anders.

In onderstaande video zien we Lesley-Ann Poppe poseren in pikante lingerie. Echter gaat het om bewerkte beelden. Een ware trend, zo blijkt. “Mee met de trend haha ❤️🖤”, schrijft ze bij het filmpje.

“Veel mooier in het echt!”

Haar fans reageren verdeeld. Sommigen vinden het geweldig, anderen zijn dan weer meer fan van het ‘origineel’. “Veel mooier in het echt”, klinkt het. “Super”, gaat het verder. “Doe mij maar gewoon je natural self hoor. Zeker mooi genoeg. 😋😉”, besluit een laatste volger nog. Kijk en oordeel vooral zelf maar even: