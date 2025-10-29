Kaat Bollen toont dat ze al helemaal klaar is voor Halloween (foto)

Op Instagram heeft Kaat Bollen weer wat leuks gedeeld.

Met Halloween voor de deur pakt ook Kaat Bollen uit met een gepaste post. Aangezien ze zo’n goeie 28.300 volgers heeft, deelt ze wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. En dat is dus ook nu niet anders.

“Alle dagen Halloween?”

We zien de beroemde seksuologe poseren in een mooie halloweenoutfit. “Herfstvakantie, dat is eigenlijk toch alle dagen Halloween hè? 👻 (Interpreteer het zoals je het wil.. 🤷‍♀️)”, voegt ze toe aan het beeld.

“Dan mag het een heel jaar herfstvakantie blijven om deze spirit met je te ervaren…”, reageert een fan enthousiast. Hoog tijd dus om zelf eens te kijken hoe Kaat Bollen er dezer dagen bijloopt.