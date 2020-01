De pas bekend gemaakte nominaties voor de BAFTA’s hebben opschudding veroorzaakt op sociale media. Verschillende mensen doen er hun beklag over het feit dat er alleen witte acteurs en actrices in de belangrijke categorieën genomineerd zijn. De organisatie achter de British Academy Film Awards, oftewel de BAFTA’s, maakte eerder vandaag hun shortlist bekend. Daarbij valt één ding op: in de belangrijkste categorieën zijn enkel witte mensen genomineerd. Dat is ook surfers op sociale media niet ontgaan, die er hun ongenoegen uitten. Zo zou de cast van het gelauwerde Parasite, dat wel als film genomineerd is als beste niet-Engelstalige film, volledig over het hoofd worden gezien. “JLo. Awkwafina. Zhao Shuzhen. Antonio Banderas. Eddie Murphy. Da’Vine Joy Randolph. Wesley Snipes. The cast of Parasite. Cynthia Erivo. Lupitao Nyong’o. Ana de Armas. Een volledig witte nominatielijst leek dit jaar vrij onwaarschijnlijk, maar de #EEBAFTAS vonden een manier om het klaar te spelen!” klinkt het ironisch bij Ryan Aguirre.

Sterke lijst

Ook sommige leden van het organiserende British Academy of Film and Television Arts betreuren het gebrek aan diversiteit van de nominaties. Zelfs voorzitter Amanda Berry reageerde erg teleurgesteld. “Ik ben het volledig eens met de commentaren”, zei ze op BBC Radio 4. “Al is dat niet om respectloos te zijn tegenover de genomineerden, want het is wel een hele sterke lijst dit jaar.”

Margot Robbie and Scarlett Johansson get double nominations, and Jessie Buckley sneaks in as the obligatory British nomination, over Cynthia Enrivo . And there’s nothing for Lupita Nyong’o, Jennifer Lopez, Awkwafina, the cast of Parasite. #EEBAFTAs pic.twitter.com/fDwR9ZHdto — Zande (@KingZairois) 7 janvier 2020

Vrouwelijke regisseurs

Berry verklaart het ook erg jammer te vinden dat er geen enkele vrouwelijke regisseur genomineerd is, hoewel enkele jaren geleden het initiatief werd genomen om hen meer te ondersteunen.

De BAFTA’s, ook wel de Britse Oscars genoemd, worden op 2 februari uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen. Grootste kanshebber is de dramafilm Joker met elf nominaties. The Irishman en Once Upon a Time in Hollywood werden beide tien keer genomineerd.

