Candice uit ‘Blind Getrouwd’ straalt in elegante jurk: “Rood staat je beeldig!” (foto’s)

Candice Martens, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, krijgt heel wat complimenten op enkele foto’s die ze deelde. “Niet normaal mooi!”, is de algemene teneur in de reacties.

Candice Martens ging enkele jaren geleden via ‘Blind Getrouwd’ op zoek naar de liefde. Die vond ze bij Marijn, maar een jaar later kwam er jammer genoeg een einde aan hun relatie. De 34-jarige ‘bom van Beveren’ zat intussen niet stil en opende onder meer haar eigen kledingwebshop ‘FAZENNA by Candice’.

Kleur van zelfvertrouwen

Dinsdag postte de goedlachse dame op Instagram enkele kiekjes waarop ze een rode Fazenna-jurk draagt. Met veel plezier, zo verduidelijkt ze. “Rood is de kleur van passie, liefde en zelfvertrouwen. En ja, ik draag die kleur héél vaak! Draag iets waar je je mooi en zelfverzekerd in voelt, dat straal je sowieso uit! Het zit allemaal in je mindset. Grappig weetje: Deze Fazenna-jurk vond ik geweldig… tot ik per ongeluk de laatste verkocht en vergat er eentje voor mezelf bij te houden (so me)”, lacht ze in het bijschrift.

Compleet plaatje

Haar bijna 80.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Prachtig, compleet plaatje”, “Wat een stralende dame. Trouwens, rood staat je beeldig!”, “Knap zeg!”, “Niet normaal mooi!”, en “Deze outfit heeft geluk jou te mogen omhelzen”, aldus haar fans.

Foto: Instagram