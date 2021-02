Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat Kim Kardashian wil scheiden van Kanye West, en dat vanwege “onoverkomelijke verschillen”. Dat meldt The Sun, dat met een ingewijde sprak en de huwelijkspapieren inkeek. Volgens hun bron was het opmerkelijk genoeg onenigheid over hun vakantieplannen die de druppel vormde.

“Wat begon als een simpel gesprek over data en locaties escaleerde en veranderde helaas in een enorme ruzie”, zo valt te lezen in The Sun. “De laatste ruzie die het huwelijk deed stranden ging over niets meer dan hun vakantieplannen. Het was een gigantische ruzie die niet eens heel serieus was die de druppel was voor Kim.”

Nog geen publieke uitlatingen

De realityster wil de gedeelde voogdij over hun vier kinderen North, Saint, Chicago en Psalm, is te lezen in de scheidingspapieren. Daarmee zou West akkoord gaan. Volgens een insider is er ook al een huwelijkscontract geregeld om het enorme fortuin van 1,7 miljard euro te kunnen afhandelen.

Vorige week werd na maandenlange geruchten bekend dat het huwelijk definitief is gestrand en dat Kim de scheiding heeft aangevraagd. Ze heeft daarvoor topadvocaat Laura Wasser ingehuurd. Zij was ook verantwoordelijk voor de scheidingsonderhandelingen bij Kims moeder Kris Jenner, Christina Aguilera, Britney Spears, Angelina Jolie, Johnny Depp, Stevie Wonder en vele andere celebs.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Het bericht Om deze reden wil Kim Kardashian scheiden van Kanye West verscheen eerst op Metro.