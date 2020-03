De Britse actrice Keira Knightley heeft aangegeven dat ze geen naaktrollen meer wil spelen. Het moederschap zitten daar voor iets tussen.

Keira Knightley (34) ging vroeger weleens uit de kleren in sommige films. Zo was ze topless te bewonderen in ‘The Edge of Love’ uit 2008. Intussen heeft de ‘Pirates of the Caribbean’-actrice twee kinderen.

Vervormde tepels

Sinds ze mama is, en haar lichaam daardoor veranderd is, neemt ze liever geen naaktrollen meer aan. “In het verleden had ik daar geen problemen mee. Als het nodig was, trok ik mijn kleren uit. Dat hoort bij onze job. Maar nu is dat technisch onmogelijk. En met ‘nu’ bedoel ik nadat ik twee keer mama ben geworden. Sinds de komst van Edie (4) en Delilah, die vorig jaar geboren werd, zijn mijn tepels erg gaan hangen. Ze zijn compleet uit vorm geraakt na twee keer borstvoeding. Ja, m’n dochters hebben lelijk huisgehouden. Tenzij er een filmproducer is die mij op een dure tepelreconstructie wil trakteren, pas ik voortaan voor naakt. Ik schaam me dood voor die twee zwabberende ventieltjes!”, lezen we in TV Familie.

De bewuste naaktscène in ‘The Edge of Love’ uit 2008:

