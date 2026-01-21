Natalia oogst lof met nieuwe beelden van haar trouwdag: “Zalig!” (foto’s/video)

Op 13 december 2025 werden vrienden en familie van Natalia en haar partner Frederik uitgenodigd voor een ‘verjaardagsfeestje’.

Maar uiteindelijk bleek het om een huwelijksfeest te gaan! Hoewel het duo pas over een drietal maanden voor de wet zal trouwen, moest er aan feestplezier duidelijk niet ingeboet worden.

In tegendeel! Op Instagram toont Natalia nu enkele prachtige beelden van haar trouwdag. “Nog steeds aan het nagenieten van onze onvergetelijke dag, de lach op iedereen zijn gezicht, de traantjes van geluk, de warme vriendschapsmomenten, de liefde die stroomde, de spontaniteit en vooral de happiness van onze kindjes. 😍 En het strafste, geen gedoe, niks moest, alles vloeide vanzelf. Wie kan dat zeggen van hun trouwdag? Hahaha ❤️🌺. Wat zal het worden op onze wettelijke trouwdag? 🤪”, schrijft ze bij de beelden.

“Zalig!”

Al vlug reageren velen van haar meer dan 370.000 volgers enthousiast. “Zalig”, klinkt het. “Wat was het een prachtig feest”, gaat het verder. “Meest beestige trouw ooit”, besluit een laatste fan nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.