Olga Leyers draagt opvallende outfit in ‘De Allerslimste Mens’: «Gewaagd dat ze geen broek aangedaan heeft»

Gisteren nam Olga Leyers voor de derde keer op rij deel aan de populairste quiz van het land. In het begin vroeg presentator Erik Van Looy aan deelnemer Riadh Bahri wat hij van de outfits van Danira Boukhriss en Olga Leyers vond. «Dressed to kill. Genadeloos. Heel – ik mag dat zeggen, hé? – heel sexy, heel verleidelijk», antwoordde hij. Jurylid Jelle De Beule voegde daar het volgende aan toe. «Ik vind het wel gewaagd dat Olga geen broek aangedaan heeft», zei hij. «Er is wel degelijk iets», verzekerde Olga.

Complimenten

Ook op Instagram maakte de 25-jarige dochter van Jan Leyers indruk met haar outfit. «Staat er nu C*NTY op uw trui? Zalig!», «Schitterende outfit», «Pfff zo knap», en «Mooie outfit had je aan», lezen we onder meer in de reacties.

