Nicole Scherzinger pakt uit met loodzware work-out: “Fitste vrouw die ik ken!” (video)

Op Instagram toont Nicole Scherzinger hoe ze in vorm blijft.

Maar liefst 5.4 miljoen volgers heeft Nicole Scherzinger op het sociale netwerk. Geregeld pakt de populaire dame dan ook uit met nieuw beeldmateriaal. Recent deelde ze onderstaande video, waarop we Nicole een stevige work-out zien doen. “Het is niet de bestemming. Het is de reis”, voegt ze zelf nog even toe bij de beelden.

“Fitste vrouw die ik ken!”

Haar volgers zijn danig onder de indruk. Het duurt dan ook niet lang of de lovende reacties stromen binnen. “Je bent de fitste vrouw die ik ken”, klinkt het. “Absoluut prachtig”, gaat het verder. “Schitterend”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen!