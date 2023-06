Niels Albert deelt bikinifoto van zijn vrouw Valeska: “Heel mooi!”

Met zo’n 34.200 volgers doet voormalig wielrenner Niels Albert het lang niet slecht op Instagram.

Geregeld deelt hij dan ook beelden uit zijn dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Zo pakte hij recent uit met onderstaande bikinifoto van zijn vrouw Valeska Van den Broecke. Al laat Niels uitschijnen dat het vooral om de bomen op de achtergrond gaat. “Wa denkte gulle ervan? Ikke blij mee mn nief bome seh 👌” , voegt de man toe aan het prentje. Zijn vele fans? Die reageren lovend op het plaatje.

“Heel mooi!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. “Heel mooi”, klinkt het. “Een pareltje is het”, gaat het verder. “Ik heb al lelijkere bomen gezien”, besluit een laatste nog. Of zijn volgers het hier daadwerkelijk over de bomen of over Valeska hebben, laten we in het midden… Kijk maar: